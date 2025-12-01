Furto di gioielli e preziosi maxi colpo da Allegretti | razzia in 4 minuti

Ilrestodelcarlino.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carpi (Modena), 1 dicembre 2025 – La storica e rinomata gioielleria ‘Allegretti’ di piazza Martiri a Carpi è stata svaligiata la notte scorsa da un commando composto da almeno tre persone (quelle che hanno agito all’interno), oltre a coloro che facevano da palo all’esterno. È accaduto alle 2.30: i ladri hanno agito con destrezza e rapidità, sicuramente dei professionisti. Con un flessibile hanno tagliato a metà la serranda e poi con un piede di porco la porta che dà accesso al negozio; una volta dentro hanno fatto razzia di tutto quello che hanno trovato, tra la vetrina esterna e quelle interne, portando via il più possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

