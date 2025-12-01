Furto di bicicletta a Fondi | le telecamere incastrano il ladro

Fondi, 1 dicembre 2025 – La polizia di Stato di Fondi ha denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino, indiziato del furto di una bicicletta avvenuto qualche giorno fa presso un concessionario del posto. Il soggetto è stato individuato dal personale del Commissariato di Fondi mentre si aggirava sotto il portico della casa comunale. Gli agenti lo hanno sorpreso mentre prelevava una bicicletta dalla rastrelliera pubblica e, alla richiesta di chiarimenti sulla proprietà del mezzo, l’uomo ha fornito risposte evasive. Durante gli accertamenti, gli operatori hanno constatato che la bicicletta con cui il soggetto era giunto sul posto corrispondeva ad una sottratta nei giorni precedenti e per la quale era stata presentata denuncia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

