Furto aggravato la Cassazione conferma il carcere per un 51enne salernitano

La Corte di Cassazione ha confermato il carcere per un 51enne di origini salernitane, condannato a Bologna per furto aggravato. L'uomo sperava di sfruttare le recenti norme che consentono al giudice di sostituire subito la prigione con misure più "soft", come la semilibertà o i lavori di pubblica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

?Firenze. Sorpresi dopo il furto in abitazione: la Polizia di Stato arresta due uomini di 55 e 69 anni per furto aggravato in abitazione. Gli operatori del Commissariato di P.S. Rifredi-Peretola hanno notato i due uomini aggirarsi con fare sospetto in zona per poi - facebook.com Vai su Facebook

Furto in un’azienda agricola a Pieve Torina, denunciati tre italiani di Terni: rubati soldi e generi alimentari - PIEVE TORINA I carabinieri della stazione di Pieve Torina hanno denunciato tre italiani, due uomini di 43 e 37 anni e una donna di 46, tutti residenti nella provincia di Terni, ritenuti responsabili ... Segnala corriereadriatico.it

Furto in un supermercato a Castellammare, 45enne ruba 22 confezioni di detersivi: arrestato - Questa l'accusa con la quale la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 45 anni a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. Secondo fanpage.it

Furto aggravato in un ristorante, due arresti a Bressanone - Due uomini, entrambi con vari precedenti penali, sono stati arrestati a Bressanone dai Carabinieri per furto aggravato. Lo riporta rainews.it