Fuori strada con l' auto era senza cintura | Riccardo è ancora in Rianimazione

Non è ancora fuori pericolo Riccardo C., il ragazzo di appena 20 anni da sabato notte ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia a seguito dell'incidente in cui è rimasto coinvolto, suo malgrado, solo qualche ora prima in località Madonna della Scoperta a Lonato. Da quanto si apprende. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

