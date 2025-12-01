Fuori strada con l' auto era senza cintura | Riccardo è ancora in Rianimazione

Bresciatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è ancora fuori pericolo Riccardo C., il ragazzo di appena 20 anni da sabato notte ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia a seguito dell'incidente in cui è rimasto coinvolto, suo malgrado, solo qualche ora prima in località Madonna della Scoperta a Lonato. Da quanto si apprende. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

