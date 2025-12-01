Fuori dal coro le intercettazioni dei rom mentre rubano a casa degli anziani

L'allarme sicurezza in Italia e nella Capitale si fa sempre più assordante. Delia Mauro, giornalista di Fuori dal Coro (programma di approfondimento di Rete4, condotto da Mario Giordano), fotografa la difficile realtà degli anziani che vivono a Roma, presi di mira da una banda di rom con l'intento di rapinarli. Ladri violenti sì, ma alcuni di loro sprovveduti, perché per tenersi in contatto durante i colpi tenevano i cellulari accesi. In questo modo, i Carabinieri sono riusciti così ad intercettare le voci dei malviventi durante le rapine. La sequenza è da brividi, i ladri si introducono senza timore nelle case e con grande spietatezza spaventano gli anziani malcapitati, approfittando della loro vulnerabilità over 70. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fuori dal coro, le intercettazioni dei rom mentre rubano a casa degli anziani

