Fuochi d’artificio che fermano il gioco – La partita dell’Ajax viene sospesa dopo cinque minuti
2025-11-30 23:24:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Un enorme spettacolo pirotecnico sugli spalti ha causato l’annullamento della partita di campionato dell’Ajax contro il Groningen dopo soli cinque minuti. I tifosi dietro la porta della Johan Cruyff Arena di Amsterdam hanno acceso un enorme muro di fuochi d’artificio e ne hanno lanciati alcuni in campo, portando l’arbitro Bas Nijhuis a togliere i giocatori. Dopo un ritardo i giocatori sono tornati ma sono stati lanciati altri fuochi d’artificio e la partita è stata interrotta. La partita si giocherà ora martedì pomeriggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
