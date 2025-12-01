funziona il format chirico

E brava Annalisa Chirico che non ha perso un grammo della propria incisività. In un palinsesto radicalmente rinnovato, il suo Ping Pong su Rai Radio 1 è diventato un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì (sempre dalle 10.05 dopo il Gr fino alle 10.30) e non ha quasi mai cali di tensione né nella scelta degli ospiti né nel ritmo delle domande. Il focus è come sempre l'attualità politica ma talvolta il ping pong con gli interlocutori si allarga all'economia e alla società. Giusto per capirci, nelle ultime tre puntate ha intervistato la Ministra per la Famiglia, Natalità e Pari opportunità Roccella, il presidente uscente del Veneto Luca Zaia e Oscar Farinetti, inventore di Eataly. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

