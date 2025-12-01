Funicolare Montesanto chiusa in anticipo due giorni con la città piena di turisti | manca il personale

La Funicolare di Montesanto per due giorni, nel weekend del 29 e 30 novembre, ha chiuso in anticipo alle 14, lasciando a piedi migliaia di turisti e cittadini. Il motivo è che mancavano i caposervizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Funicolare di Montesanto, servizio ridotto nel fine settimana: gli orari delle ultime corse - Anm informa che la funicolare di Montesanto sabato 29 e domenica 30 novembre anticipa la chiusura al pubblico. Lo riporta napolitoday.it

Napoli, fine settimana da incubo per gli utenti delle funicolari: sospensioni per l’intera giornata e ultime corse anticipate - Napoli, 21 Novembre – “A Napoli si annuncia un fine settimana da incubo per i circa 60mila passeggeri che nei giorni feriali utilizzano gli impianti a fune del capoluogo partenopeo, vale a dire le qua ... Secondo msn.com

La Funicolare di Montesanto a Napoli chiusa per guasto - Con degli avvisi all’esterno della stazione e sui social, l’Anm ha informato questa mattina i passeggeri che la Funicolare di Montesanto è chiusa per un guasto. Da fanpage.it