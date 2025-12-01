Saranno celebrati mercoledì 3 dicembre i funerali di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, scomparso lunedì a 92 anni. La famiglia ha comunicato che, per consentire a tutti di rendergli omaggio, sarà allestita una camera ardente al Foro Italico, proprio sul Campo che porta il suo nome, Pietrangeli, luogo simbolico della sua carriera e della storia del tennis italiano. Lo aveva espressamente richiesto, con la sua consueta ironia, anche lo stesso campione della racchetta. L’apertura della camera ardente è prevista dalle ore 9 alle 14. In questo arco di tempo tutti gli amici, tifosi e rappresentanti del mondo sportivo potranno salutare l’ex campione, primo italiano a vincere uno Slam e unico inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, oltre che primatista assoluto di Coppa Davis per partite giocate e vittorie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Funerali di Nicola Pietrangeli: camera ardente al Foro Italico nel campo intitolato a suo nome