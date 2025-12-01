Fumogeni e fuochi d’artificio in campo sospesa e rinviata Ajax-Groningen

(Adnkronos) – Ajax-Groningen sospesa e rimandata per fumogeni e fuochi d'artificio sugli spalti. La partita di Eredivisie andata in scena nella serata di domenica 30 novembre è stata interrotta al quinto minuto di gioco per l'accensione e il lancio, dalla curva dei lancieri, di fumogeni che hanno colorato di rosso il cielo della Amsterdam Arena.

Clamoroso quanto successo alla Johan Cruijff Arena questa sera. Gli ultras dell' #Ajax, per onorare la morte di un tifoso, hanno acceso centinaia di fuochi d'artificio e fumogeni, infuocando letteralmente un intero settore dello stadio. L'arbitro della partita contro Vai su X

Clamoroso quanto successo alla Johan Cruijff Arena questa sera. Gli ultras dell'Ajax, per onorare la morte di un tifoso, hanno acceso centinaia di fuochi d'artificio e fumogeni, infuocando letteralmente un intero settore dello stadio. L'arbitro della partita contro il

