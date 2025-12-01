Fumata nera a Roma a Genova lavoratori ex Ilva riprendono il blocco stradale

Dopo l'incontro flop al Mimit riparte la protesta a Cornigliano

Cronache Social. . FUMATA NERA PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Matera, seduta rinviata e muro contro muro tra maggioranza e opposizione - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, per i sindacati è fumata nera : "Riprendiamo la nostra lotta" - L'incontro al ministero del Made in Italy a Roma tra i sindacati, gli enti locali e il ministro Adolfo Urso non è andato come si ... Si legge su primocanale.it

Ex Ilva, fumata nera a Roma. Sindacati pronti a riprendere i blocchi: “Più preoccupati di prima” - Il Governo non torna indietro sul ciclo corto, la modalità produttiva che potrebbe portare allo stop agli ... Segnala liguria24.it

Ex Ilva, fumata nera. Salis: "Dal ministero nessuna strategia, intervenga Meloni" - Il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato programmato dopo lo sciopero dei lavoratori e la richiesta di un chiarimento da parte dei sindacati e della sindaca di Genova Silvia ... Segnala genovatoday.it