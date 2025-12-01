Fulham-Manchester City | formazioni statistiche e anteprima
2025-12-01 15:35:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Anteprima della partita di Fulham-Manchester City. Il Manchester City mirerà a esercitare maggiore pressione sull’Arsenal nella corsa al titolo della Premier League dopo aver guadagnato terreno durante il fine settimana quando martedì affronterà il Fulham. Il City si è ripreso dalle sconfitte consecutive contro Newcastle United e Bayer Leverkusen con una vittoria per 3-2 sul Leeds United sabato, anche se per farlo ha avuto bisogno di un vincitore nei minuti di recupero di Phil Foden. Con l’Arsenal fermato sull’1-1 dal Chelsea in dieci, il City è a cinque punti dai Gunners in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
