Fuga | un padre pronto a tutto nel trailer della nuova serie prodotta da Harlan Coben
Arriverà in streaming su Netflix a gennaio il nuovo progetto tratto da un libro del popolare autore di bestseller, ecco le prime scene. Arriverà a gennaio su Netflix la nuova serie Fuga, di cui è stato condiviso online il trailer, nata dalla collaborazione tra la piattaforma di streaming e lo scrittore Harlan Coben. Il debutto avverrà a gennaio e può contare su un cast davvero stellare guidato da James Nesbitt e Minnie Driver. Cosa racconterà Fuga Il nuovo thriller racconterà la storia di Simon, interpretato da James Nesbitt, la cui vita va in mille pezzi dopo che la figlia Paige fugge, senza lasciare alcuna traccia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
