Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Frignano nella serata di sabato 29 novembre. Una donna di 44 anni, Angela Dell’Imperio, è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione situata in via Picasso. A rinvenire il corpo sono stati alcuni parenti, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lei. La . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Frignano, Angela trovata morta in casa con ferita alla testa. Disposta l’autopsia