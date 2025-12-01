Frignano Angela trovata morta in casa con ferita alla testa Disposta l’autopsia
Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Frignano nella serata di sabato 29 novembre. Una donna di 44 anni, Angela Dell'Imperio, è stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione situata in via Picasso. A rinvenire il corpo sono stati alcuni parenti, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lei.
