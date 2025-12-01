Freddo intenso è già finito per ora inizio dicembre con qualche pioggia e rialzo temperature
(Adnkronos) – Qualche pioggia e rialzo delle temperature in questo inizio mese. L'attesa per un freddo dicembre, carico di neve e con atmosfere tipicamente invernali, sembra destinata a scontrarsi con la realtà meteorologica in buona parte del Continente Europeo. Dopo una fase fredda e localmente nevosa nei giorni scorsi che aveva acceso le speranze degli . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Niente più del freddo intenso lascia sulle guance quel colore inimitabile tra il rosa-timido e il rosso-un-po’-sfacciato Vai su X
GELO A ROCCARASO VALLEFREDDA -19,7°C registrati dalla nostra stazione meteo! Il freddo intenso di questa mattina è il risultato dei rasserenamenti notturni e delle forti inversioni termiche, fenomeni tipici di queste zone che favoriscono crolli termici c - facebook.com Vai su Facebook