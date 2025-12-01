Fratelli d’Italia presenta il progetto di legge | Niente burqa nei luoghi pubblici dell’Emilia-Romagna

Bologna, 1 dicembre 2025 – Fratelli d’Italia ha presentato un progetto di legge per introdurre il divieto di occultamento integrale del volto nei luoghi pubblici dell’ Emilia-Romagna. Negazione dell’identità. Una norma "a favore delle donne", come descritto da Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione. "Il Governo, sul tema del contrasto alla violenza sulle donne, sta già agendo con decisione. Allora, anche in Emilia-Romagna vogliamo fare la nostra parte – dichiara Evangelisti –. Cancellare il volto di una donna mediante l’uso di indumenti come il burqa e il niqab non è cultura né religione: è negazione della sua identità ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

