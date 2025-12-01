Francia pianificavano attentato antisemita | arrestati due minorenni a Parigi

(Adnkronos) – Pianificavano un attentato antisemita. Per questo motivo, secondo fonti giudiziarie e stampa, due minorenni – tra cui un cittadino russo – sono stati posti in custodia cautelare a Parigi. Il giovane russo, un 16enne ceceno arrivato in Francia quattro anni fa con la madre, avrebbe inviato su WhatsApp una foto in cui impugna . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

