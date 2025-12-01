Francesco Pio Maimone ucciso per una scarpa sporca ergastolo confermato per Valda anche in appello
Confermata in appello la condanna all'ergastolo per Francesco Pio Valda per l'omicidio di Francesco Pio Maimone il 20 marzo 2023. La sentenza accolta tra le lacrime dei genitori del 18enne morto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
