Francesco Lappano la vita in scena | l’artista che trasforma il corpo in poesia e ora firma Attimi Ritratti Silenzi

Francesco Lappano, performer e coreografo poliedrico, racconta la sua vita in scena e il nuovo libro Attimi Ritratti Silenzi, dove il corpo diventa poesia. C’è chi divide la propria vita in capitoli; Francesco Lappano, invece, la divide in palcoscenici. Un performer nel senso più pieno del termine, uno di quelli per cui l’arte non è solo un mestiere, ma una postura del corpo e dello sguardo. Prima ancora di essere autore, Lappano è stato – e continua a essere – un interprete totale: voce, danza, presenza scenica, parola. Un artista cresciuto dentro e fuori l’Italia, tra accademie prestigiose, palcoscenici importanti e un percorso di formazione che non si è mai davvero fermato. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

