Francesca Albanese | il volto del populismo di sinistra che seduce l’anti-occidentalismo

Roma, 1 dic – La sinistra italiana non è solo divisa: è entrata in uno stato di guerra civile latente, in cui ogni nodo irrisolto degli ultimi trent’anni torna in superficie in forma distorta. Il caso Albanese è il punto in cui tutte queste fratture convergono: il rapporto con l’Occidente, la NATO, Israele, i movimenti, i sindacati, il linguaggio dei diritti umani, perfino il lessico del “genocidio”. Ridurla a simbolo generico della sinistra radicale significherebbe giocare al ribasso: il suo ruolo è più preciso e più ingombrante. Albanese è ciò che accade quando una tradizione politica smette di darsi una linea e delega la propria identità a figure esterne, depositarie involontarie delle sue pulsioni e delle sue frustrazioni. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Francesca Albanese: il volto del populismo di sinistra che seduce l’anti-occidentalismo

Approfondisci con queste news

INACCETTABILE. Dopo l’assalto alla redazione de La Stampa, Francesca Albanese non riesce a condannare, attacca i giornalisti dicendo che devono “tornare a fare il loro lavoro”. Una giustificazione mascherata, l’ennesimo tentativo di spostare la colpa da c - facebook.com Vai su Facebook

Francesca Albanese non ha chiesto scusa per le sue gravi parole: malafede o incoscienza? Vai su X

Cara Francesca Albanese la violenza contro La Stampa è un’intimidazione e i giornalisti non hanno bisogno di nessun “monito” - Ma la violenza non ammonisce: ecco perché la sua frase non regge ed è pericolosa ... Lo riporta famigliacristiana.it

Napoli, Bologna, Torino e le altre: i passi indietro dei comuni sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese - Le amministrazioni comunali in questi mesi hanno fatto a gara per conferire l’onorificenza alla relatrice speciale dell'Onu. Segnala ilfoglio.it

Francesca Albanese e il ‘monito’ ai giornalisti. Cosa ha detto la relatrice Onu finita (ancora) tra le polemiche - Torino, 29 novembre 2025 – Finiscono ancora al centro delle polemiche le parole della relatrice Onu Francesca Albanese, che oggi all'evento organizzato dal Global Movement to Gaza a Roma Tre, ha conda ... Lo riporta quotidiano.net

Assalto a La Stampa, Francesca Albanese risponde a Meloni e Gasparri: "Hanno paura di me" - Francesca Albanese è intervenuta sulle polemiche dopo le sue dichiarazioni sull'irruzione nella redazione de La Stampa, l'accusa a Meloni e Gasparri ... Secondo virgilio.it

Francesca Albanese, ancora polemiche: salta il voto per la cittadinanza onoraria a Firenze - Con questa breve comunicazione questa mattina, mercoledì 8 ottobre, è stata comunicata a tutti i membri ... Secondo lanazione.it

Francesca Albanese e la battuta sui napoletani. 'Stop alla cittadinanza onoraria' - Francesca Albanese, la relatrice Onu si diritti per il popolo palestinese finisce ancora nella bufera. Lo riporta ansa.it