Francesca Albanese il Pd di Bologna in Consiglio comunale tira dritto sulla cittadinanza onoraria
Rinviato a data da destinarsi l’ordine del giorno presentato dall’opposizione. Minacce a un civico eletto in assemblea che aveva criticato la delibera. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
INACCETTABILE. Dopo l’assalto alla redazione de La Stampa, Francesca Albanese non riesce a condannare, attacca i giornalisti dicendo che devono “tornare a fare il loro lavoro”. Una giustificazione mascherata, l’ennesimo tentativo di spostare la colpa da c - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Albanese non ha chiesto scusa per le sue gravi parole: malafede o incoscienza? Vai su X
Napoli, Bologna, Torino e le altre: i passi indietro dei comuni sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese - Le amministrazioni comunali in questi mesi hanno fatto a gara per conferire l’onorificenza alla relatrice speciale dell'Onu. Segnala ilfoglio.it
Cittadinanza a Francesca Albanese, Bignami attacca il Pd: "È più a sinistra dei centri sociali" - Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera critica la concessione del titolo alla relatrice Onu. Secondo bolognatoday.it
Critiche a Francesca Albanese: Il dibattito sulla cittadinanza onoraria a Bologna - Il dibattito riguardante la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese si intensifica a seguito delle sue recenti dichiarazioni critiche nei confronti del quotidiano La Stampa. Lo riporta notizie.it
Albanese e le parole sull'assalto a «La Stampa», Bologna non cambia idea sulla cittadinanza onoraria: «Assegnata per il lavoro fatto all'Onu» - Il Pd di Bologna prova a mettere una pietra sopra alle polemiche nate dalle parole di Albanese sul raid compiuto da un gruppo di partecipanti a un corteo per la Palestina. Scrive msn.com
Nga whakahe a Francesca Albanese: Ko te tautohetohe mo te kirirarau honore i Bologna - Il dibattito riguardante la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese si intensifica a seguito delle sue recenti dichiarazioni critiche nei confronti del quotidiano La Stampa. Da notizie.it
Francesca Albanese, il fronte politico si incrina: cresce la spinta per dire “No alla cittadinanza” - La cittadinanza onoraria concessa il 6 ottobre a Francesca Albanese dal Comune di Bologna riemerge con forza nel dibattito politico dopo le sue ... Scrive thesocialpost.it