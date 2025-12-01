Francesca Albanese il fronte politico si incrina | cresce la spinta per dire No alla cittadinanza
La cittadinanza onoraria concessa il 6 ottobre a Francesca Albanese dal Comune di Bologna riemerge con forza nel dibattito politico dopo le sue dichiarazioni sull’incursione nella redazione torinese de La Stampa. La relatrice speciale delle Nazioni Unite ha commentato l’episodio sottolineando che “non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno ma al tempo stesso che questo sia un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro”. Una frase che ha immediatamente provocato reazioni nel capoluogo emiliano, riaprendo una discussione già tesa all’interno della maggioranza di centrosinistra, dove non mancano ripensamenti da parte di chi aveva inizialmente sostenuto l’onorificenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
