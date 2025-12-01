Francesca Albanese a Bologna parte la corsa per ritirare la cittadinanza
Da tutti per la Albanese ( Francesca, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, eroina dei pro -Pal) a tutti contro la Albanese, diventata merce che scotta, al punto da volerne prendere le distanze. Perché dopo le parole deliranti dei giorni scorsi («condanno l’irruzione nella redazione de La Stampa a Torino, ma questo deve essere anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro»), ritrattate in modo assai maldestro su X («Visto che le mie parole sono state ancora una volta travisate, chiarisco quanto già detto: condanno fermamente l’aggressione alla redazione», ma «la critica ai giornali è sacrosanta», in pratica lo stesso concetto detto in altre parole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Continuano a far discutere le parole di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati sull’attacco alla redazione di Torino de La Stampa: https://fanpa.ge/lSESk - facebook.com Vai su Facebook
Terribile quel che è successo alla redazione della Stampa a Torino. Da condannare senza appello, ma non per Francesca Albanese, che invece di prenderne le difese, va all'attacco dei giornalisti colpevoli di non aver scritto quel che voleva lei. Veramente sur Vai su X
Critiche a Francesca Albanese: Il dibattito sulla cittadinanza onoraria a Bologna - Il dibattito riguardante la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese si intensifica a seguito delle sue recenti dichiarazioni critiche nei confronti del quotidiano La Stampa. Come scrive notizie.it
Francesca Albanese, Bologna ci ripensa: "No alla cittadinanza" | A Roma vandalizzato il murale con la relatrice Onu - La cittadinanza a Francesca Albanese torna in discussione a Bologna dopo le sue dichiarazioni e il murale vandalizzato a Roma. Segnala msn.com
Francesca Albanese, le parole sul raid a «La Stampa» riaccendono la discussione a Bologna sulla cittadinanza onoraria. Il sindaco prende le distanze dalla relatrice Onu - Si riaccende il dibattito sull'onorificenza alla relatrice Onu per la Palestina. Scrive corrieredibologna.corriere.it