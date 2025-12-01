francesca albanese a bologna parte la corsa per ritirare la cittadinanza

Da tutti per la Albanese ( Francesca, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, eroina dei pro -Pal) a tutti contro la Albanese, diventata merce che scotta, al punto da volerne prendere le distanze. Perché dopo le parole deliranti dei giorni scorsi («condanno l’irruzione nella redazione de La Stampa a Torino, ma questo deve essere anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro»), ritrattate in modo assai maldestro su X («Visto che le mie parole sono state ancora una volta travisate, chiarisco quanto già detto: condanno fermamente l’aggressione alla redazione», ma «la critica ai giornali è sacrosanta», in pratica lo stesso concetto detto in altre parole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

