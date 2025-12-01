Francesca Albanese a Bologna parte la corsa per ritirare la cittadinanza

Liberoquotidiano.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tutti per la Albanese ( Francesca, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, eroina dei pro -Pal) a tutti contro la Albanese, diventata merce che scotta, al punto da volerne prendere le distanze. Perché dopo le parole deliranti dei giorni scorsi («condanno l’irruzione nella redazione de La Stampa a Torino, ma questo deve essere anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro»), ritrattate in modo assai maldestro su X («Visto che le mie parole sono state ancora una volta travisate, chiarisco quanto già detto: condanno fermamente l’aggressione alla redazione», ma «la critica ai giornali è sacrosanta», in pratica lo stesso concetto detto in altre parole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

francesca albanese a bologna parte la corsa per ritirare la cittadinanza

© Liberoquotidiano.it - Francesca Albanese, a Bologna parte la corsa per ritirare la cittadinanza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

francesca albanese bologna parteCritiche a Francesca Albanese: Il dibattito sulla cittadinanza onoraria a Bologna - Il dibattito riguardante la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese si intensifica a seguito delle sue recenti dichiarazioni critiche nei confronti del quotidiano La Stampa. Come scrive notizie.it

francesca albanese bologna parteFrancesca Albanese, Bologna ci ripensa: "No alla cittadinanza" | A Roma vandalizzato il murale con la relatrice Onu - La cittadinanza a Francesca Albanese torna in discussione a Bologna dopo le sue dichiarazioni e il murale vandalizzato a Roma. Segnala msn.com

francesca albanese bologna parteFrancesca Albanese, le parole sul raid a «La Stampa» riaccendono la discussione a Bologna sulla cittadinanza onoraria. Il sindaco prende le distanze dalla relatrice Onu - Si riaccende il dibattito sull'onorificenza alla relatrice Onu per la Palestina. Scrive corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca Albanese Bologna Parte