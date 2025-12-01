Franca Demichela il mistero della Signora in Rosso che da oltre 30 anni non conosce colpevoli | l' ereditiera il vestito di seta e l' uomo in grigio
15 settembre 1991, ore 18:00. La nebbia di Moncalieri (Torino) nascondeva un terribile segreto sotto il viadotto della tangenziale, in località Barauda. Tra fango e rifiuti, il senzatetto. 🔗 Leggi su Leggo.it
Cala il mistero sulla “signora in rosso”: il giallo nella Torino esoterica degli Anni Novanta. L’archiviazione senza aver trovato l’assassino - Quando fu ritrovata senza vita sotto il cavalcavia della tangenziale di Torino a Moncalieri, indossava un abito elegantissimo in chiffon rosso. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
"Si occupava di compravendita di gioielli e orologi rubati" - 2/4 - Viveva oltre la legalità, sembra che portasse avanti un suo business nel campo rom: si parlava all’epoca ... Scrive ilfattoquotidiano.it