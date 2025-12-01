Il weekend di Survivor Series: WarGames è stato speciale per tre wrestler originari di San Diego: Rey Mysterio, Nia Jax e Dominik Mysterio hanno ricevuto le chiavi della città, il più alto riconoscimento civico. La cerimonia al Petco Park con il sindaco Todd Gloria. Il sindaco Todd Gloria ha organizzato una cerimonia ufficiale al Petco Park per celebrare i tre wrestler nati a San Diego. Attraverso il suo profilo Instagram, il primo cittadino ha condiviso foto e video dell’evento, annunciando anche la proclamazione del “ WWE Survivor Series Day ” in città. “Una notte storica a San Diego. Per la prima volta in assoluto, WWE Survivor Series: WarGames si è tenuto in uno stadio MLB all’aperto, proprio qui al Petco Park. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - FOTO: Rey e Dominik Mysterio ricevono le chiavi di San Diego