Forza Italia a Mastella | Legga i numeri con serietà senza ego
Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Segreteria Provinciale di Forza Italia. “ Rivolgiamo al sindaco Mastella un invito chiaro: di compiere almeno per una volta un’analisi seria dei risultati elettorali, senza modificarne la lettura in base alle proprie convenienze politiche. La politica è serietà, non narrazione personale. I numeri non sono opinioni: alle Politiche del 2022 Mastella ha perso; alle Europee del 2024 ha perso. Alle Regionali, invece, sia lui che Forza Italia hanno eletto un consigliere regionale. Con la differenza che noi di Forza Italia abbiamo registrato un incremento ampiamente superiore, passando da 7027 voti del 2020 a 16831 del 2025 con un aumento di ben 9804 voti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
