Formula 1 Verstappen vince Gp del Qatar davanti a Piastri e Sainz Lontane le Ferrari

(Adnkronos) – Max Verstappen vince il Gran Premio del Qatar. Oggi, domenica 30 novembre, il pilota della Red Bull ha trionfato nel penultimo appuntamento della stagione, precedendo la McLaren di Oscar Piastri, partito dalla pole position, e la Williams di Carlos Sainz. Quarto il leader della classifica Piloti Lando Norris. Lontane le Ferrari: Leclerc ottavo, Hamilton 12esimo. Nell’ultimo appuntamento dell’anno il Mondiale si sposterà ad Abu Dhabi. seriea24.it. 🔗 Leggi su Seriea24.it

