Formula 1 niente Mondiale per Piastri? Il governo australiano | La McLaren lo penalizza

(Adnkronos) – L'Australia 'difende' Oscar Piastri. Il pilota australiano della McLaren ha conquistato il secondo posto nel Gran Premio del Qatar, vinto da Max Verstappen, ma è stato sorpassato proprio dall'olandese nella classifica Piloti, scendendo in terza posizione con una sola, decisiva, gara, ad Abu Dhabi, prima del termine del Mondiale di Formula 1. Piastri . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

