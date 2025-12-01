(Adnkronos) – Kimi Antonelli sotto attacco. Il giovane pilota della Mercedes è finito nel mirino per quell’errore, nell’ultimo giro del Gran Premio del Qatar di Formula 1, che è valso il sorpasso di Lando Norris, salito quindi in quarta posizione a pochi metri dal traguardo. L’inglese ha conquistato due punti in extremis che potrebbero risultatare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Formula 1, attacchi social ad Antonelli. E lui cambia immagine Instagram