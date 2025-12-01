Forbidden Fruit anticipazioni 2 dicembre | Caner dà scandalo mentre Dundar annuncia il fidanzamento con Zeynep

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Zeynep e Dundar stanno per ufficializzare la proposta di matrimonio davanti alle famiglie di entrambi, ma le cose non andranno come immaginato. È quello che succederà nell' episodio di martedì 2 dicembre di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato. Nella prossima puntata dunque, un nuovo scandalo è in arrivo su Zeynep, Yildiz e tutti i protagonisti della serie. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Dundar è geloso del rapporto che si è creato tra Hakan e Zeynep, ma la sua futura sposa gli ha spiegato che si tratta solo

