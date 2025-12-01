Forbidden fruit 2 replica puntata del 1° dicembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 1° dicembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna A Istanbul, Yildiz tenta invano di incastrare Kemal, mostrando ad Halit delle foto di lui ed Ender insieme. La ragazza schiva inoltre l’attacco di Zerrin, che, insieme a Lila, mette inutilmente in guardia Halit sul possibile tradimento di Yildiz con Kemal. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 95 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
