Football Video Support sbarco in Serie A per fermare polemiche? Cos’è e come funziona

Football Video Support. La Serie A potrebbe essere vicina a una rivoluzione nel sistema di supporto video per gli arbitri. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’ Associazione Italiana Arbitri sta valutando l’introduzione di un modello ispirato al Football Video Support, già sperimentato con successo in Serie C. La decisione nasce dalla necessità di aumentare trasparenza e coerenza nelle valutazioni arbitrali, soprattutto dopo episodi recenti che hanno generato forti polemiche, come il mancato rigore alla Lazio contro il Milan a San Siro. L’episodio ha evidenziato come l’attuale sistema VAR, spesso percepito come poco chiaro, possa minare la credibilità del campionato e alimentare dubbi tra tifosi, allenatori e giocatori, andandosi ad aggiungere già ad una lunghissima lista di errori che hanno caratterizzato il primo terzo di stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

