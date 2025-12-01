Fondo Italiano per la Scienza | 1,5 milioni di euro all’Università di Perugia per il progetto FLOR

L'Università degli Studi di Perugia figura tra i vincitori del terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS), uno dei principali strumenti nazionali per il sostegno alla ricerca di eccellenza promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca. A ottenere un finanziamento di 1,5 milioni di euro è il professor Paolo Carbone, ordinario di Misure elettriche ed elettroniche del Dipartimento di Ingegneria, grazie al progetto FLOR. Il progetto, altamente innovativo, punta a trasformare radicalmente le tecniche di acquisizione e analisi dei segnali analogici provenienti da sensori e sistemi elettronici.

