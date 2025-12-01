Fondo Italiano per la Scienza | 1,5 milioni di euro all’Università di Perugia per il progetto FLOR

Laprimapagina.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università degli Studi di Perugia figura tra i vincitori del terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS), uno dei principali strumenti nazionali per il sostegno alla ricerca di eccellenza promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca. A ottenere un finanziamento di 1,5 milioni di euro è il professor Paolo Carbone, ordinario di Misure elettriche ed elettroniche del Dipartimento di Ingegneria, grazie al progetto FLOR. Il progetto, altamente innovativo, punta a trasformare radicalmente le tecniche di acquisizione e analisi dei segnali analogici provenienti da sensori e sistemi elettronici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

fondo italiano per la scienza 15 milioni di euro all8217universit224 di perugia per il progetto flor

© Laprimapagina.it - Fondo Italiano per la Scienza: 1,5 milioni di euro all’Università di Perugia per il progetto FLOR

Approfondisci con queste news

fondo italiano scienza 15Il Fondo Italiano per la Scienza sceglie tre progetti dell'UniTs: innovazione, ricerca e qualità - Il Fondo Italiano per la Scienza (FIS) ha finanziato 3 progetti dell'Università Degli Studi di Trieste, il che assicura la validità dell'ateneo all'interno del mondo della ricerca innovativa e di qual ... Lo riporta triestecafe.it

fondo italiano scienza 15Fondo Italiano Scienza finanzia tre progetti Università Trieste - Tre progetti dell'Università di Trieste hanno ottenuto finanziamenti per oltre 5 milioni di euro da parte del Fondo Italiano per la Scienza. Segnala ansa.it

fondo italiano scienza 15UniMarconi, ottenuto risultato di grande rilievo nel Fondo Italiano per la Scienza con il primo posto di Silvia di Battista - Acomanni (UniMarconi): "Questo riconoscimento premia il merito scientifico e rafforza l’impegno di UniMarconi nel sostenere progetti di ricerca di eccellenza" ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Fondo Italiano Scienza 15