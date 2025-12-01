Fondi ai Comuni in dissesto | risorse per Canicattì Favara e Licata
La Regione Siciliana ha stanziato quasi sette milioni di euro a favore dei Comuni in dissesto finanziario, per contribuire alla copertura dei disavanzi e al mantenimento dei servizi essenziali. Il provvedimento è contenuto in un decreto dell’assessorato delle Autonomie locali e della Funzione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
