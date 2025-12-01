Fondazione Zeffirelli giornata di studi sulla scuola fiorentina del costume teatrale

Firenze, 1 dicembre 2025 - Il 5 dicembre 2025 la Fondazione Franco Zeffirelli ospiterà il convegno “La Scuola Fiorentina del Costume Teatrale”, un appuntamento dedicato a una tradizione che da quasi un secolo rende Firenze un punto di riferimento nella creazione del costume per teatro, musica e cinema. Il convegno si terrà nelle aule della Fondazione ed è un appuntamento che riunisce studiosi, professionisti, costumisti e testimoni di una tradizione artistica tanto prestigiosa quanto antica. L’iniziativa, curata da Maria Alberti, Caterina D’Amico e Renzo Guardenti, nasce dall’esigenza di approfondire la storia del costume teatrale attraverso un’indagine mirata al territorio fiorentino e al suo straordinario humus culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondazione Zeffirelli, giornata di studi sulla scuola fiorentina del costume teatrale

