Fondazione Gerardino Romano mercoledì atteso il magistrato Paolo Itri

Tempo di lettura: 3 minuti Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), ospiterà il magistrato Paolo Itri e il thriller “ Sorella Morte ”, edito da Mondadori, luglio 2025. Introdurrà l’evento Maria Teresa Imparato, dirigente scolastico e presidente FGR – ETS; dialogheranno con l’autore Aglaia McClintock, storica e saggista, docente presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento, e Felice Casucci, docente universitario e socio fondatore FGR – ETS. Letture di Linda Ocone, attrice e docente teatrale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

