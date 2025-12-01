Fombio (Lodi) – Anziano rischia di morire bruciato, salvato dal figlio eroe. Tragedia sfiorata, nella notte tra sabato e domenica, in un appartamento di una casa a due piani in via Fiume a Retegno, frazione di Fombio. L’ottantacinquenne stava dormendo quando dalla stufetta elettrica che riscaldava l’ambiente vicino al letto si sono sprigionate alcune scintille che, pochi istanti dopo, sono diventate un vero e proprio incendio che ha coinvolto il materasso e la struttura in legno. L’anziano si è svegliato di soprassalto e, vedendo la stanza già piena di fumo, si è messo ad urlare. Sarebbero bastati ancora pochi minuti e per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fombio, non potrà rientrare in casa l’anziano intossicato dall’incendio partito dalla stufetta