Nel valzer dei rigori Follonica Gavorrano e Sporting Trestina fanno 1-1. Un pari per i minerari contro la squadra che lo scorso anno la condannò alla retrocessione. Un pari con tre rigori, uno parato da Pacini, che però non serve ad uscire dalla zona playout. Il primo lampo arriva al 4’ ed è ad opera di Bellini, che sulla sinistra salta un avversario e calcia da posizione angolatissima, colpendo un palo clamoroso. Lo Sporting Trestina risponde al 12’ con Giuliani. al 43’ l’arbitro concede un calcio di rigore al Trestina per un’uscita di Pacini su De Meio. Dal dischetto Mercuri si fa ipnotizzare da Pacini, che si tuffa alla sua sinistra e neutralizza il penalty. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

FollGav, è un pari amaro. Minerari ripresi nel finale