Folle fuga in auto a Capo d’Orlando al volante un 19enne senza patente | l' epilogo dell' inseguimento

Un diciannovenne di Capo d’Orlando è stato arrestato per evasione e resistenza dopo un inseguimento con la polizia nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Folle fuga in auto a Capo d’Orlando, al volante un 19enne senza patente: l'epilogo dell'inseguimento

