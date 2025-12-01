Folla record nel cuore di Napoli | Decumani paralizzati da migliaia di persone A rischio sicurezza
Mattinata di caos nel centro storico di Napoli, dove decine di migliaia di persone hanno invaso le principali strade del percorso turistico, rendendo difficoltoso persino camminare. Tra via Benedetto Croce, piazza San Domenico Maggiore e via dei Tribunali, i residenti sono rimasti letteralmente bloccati in casa, impossibilitati a uscire o rientrare negli edifici. La situazione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pesaro: Pesaro accende "Il Cuore del Natale": folla record in piazza del Popolo per albero, neve e video mapping - facebook.com Vai su Facebook
Fiera di San Nicolò 2025, folla record a Trieste. Viale XX Settembre preso d’assalto già dal primo giorno VIDEO triesteallnews.it/2025/11/fiera-… Vai su X
Largo Maradona, è di nuovo festa. Folla record per Diego: «Siamo qui solo per lui» - Perfino il poeta ambulante che da sempre vende versi di strada per pochi spiccioli in piazza Plebiscito si è trasferito a Largo Maradona. Riporta ilmattino.it
Napoli, rubata la maxi Tammorra di Paola Gargiulo: «Mai pensato che qualcuno potesse portarla via» - Nuovo episodio di degrado nel cuore del centro storico di Napoli, dove è scomparsa una tamorra gigante – circa 1,20 metri di diametro – utilizzata come ... Da msn.com
Napoli, i campioni sul bus tra la folla con la coppa - Un'ora e mezza di sfilata, tra musica, decine di migliaia di persone dietro le transenne ma anche arrampicati sugli scogli e sui lampioni, ... Riporta napoli.repubblica.it