Mattinata di caos nel centro storico di Napoli, dove decine di migliaia di persone hanno invaso le principali strade del percorso turistico, rendendo difficoltoso persino camminare. Tra via Benedetto Croce, piazza San Domenico Maggiore e via dei Tribunali, i residenti sono rimasti letteralmente bloccati in casa, impossibilitati a uscire o rientrare negli edifici. La situazione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Folla record nel cuore di Napoli: Decumani paralizzati da migliaia di persone. A rischio sicurezza