Foiano Book Festival verso il gran finale | boom di partecipazione e un ultimo giorno da non perdere
Arezzo, 1 dicembre 2025 – . La chiusura giovedì 4 dicembre con Oscar Farinetti. Il quarto fine settimana del Foiano Book Festival si è concluso con un nuovo, straordinario riscontro di pubblico, confermando la rassegna come uno degli appuntamenti culturali più seguiti dell’autunno toscano. Le sale del centro storico hanno accolto con costanza lettori, curiosi, famiglie e appassionati, creando un’atmosfera vibrante di dialogo, incontri e scoperta. Tra gli ospiti del weekend, Filippo De Masi e Roberto Giacobbo hanno aperto la programmazione con un incontro capace di intrecciare divulgazione e mistero, mentre la domenica ha visto alternarsi autori molto diversi per temi e linguaggi: Andrea Vignini con il suo nuovo romanzo; Anna Zafesova con un affresco profondo e lucido sulla Russia contemporanea; Stefano Pasquini con un’interpretazione storica e letteraria dal sapore dantesco; Luca Pappagallo con una performance gastronomica super affollata che ha unito cultura e convivialità; e infine Chiara Ingrao, che ha portato sul palco una riflessione intensa su memoria e identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
