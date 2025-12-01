Foden tra cinque giocatori che devi scaricare
2025-12-01 20:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La stella del Man City Phil Foden è presente nell’elenco dei giocatori che dovresti cercare di evitare in FPL in vista delle partite di metà percorso che segnano Gameweek 14. La Gameweek 14 è il momento in cui l’emozione e la logica iniziano a spingere i manager della FPL in direzioni opposte, scrive l’esperto di Fantasy Premier League Blake Hurst soprattutto dopo alcuni bottini enormi e dolorosi spazi vuoti. I cinque giocatori da vendere o evitare di questa settimana si concentrano sul tagliare le trappole a breve termine, schivare partite brutte e liberare denaro per risorse con minuti, forma e potenziale DEFCON migliori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Premier League : Il City la spunta al 91 minuto grazie ad un goal del solito Foden che oggi ha segnato una doppietta, protagonista assoluto dei successi del Manchester City in tutti questi anni, troppo forte lui. Partita ricca di emozioni, sembrava scontata e sul - facebook.com Vai su Facebook
Foden come Del Piero, tutta l'emozione in diretta tv: "Wow, che onore!" - 5 novembre 2008, una data indimenticabile per la Juventus e per tutto il calcio italiano: un super Alessandro Del Piero piega con una doppietta il Real Madrid e si regala una notte magica al Bernabeu, ... Segnala tuttosport.com