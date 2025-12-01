2025-12-01 20:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La stella del Man City Phil Foden è presente nell’elenco dei giocatori che dovresti cercare di evitare in FPL in vista delle partite di metà percorso che segnano Gameweek 14. La Gameweek 14 è il momento in cui l’emozione e la logica iniziano a spingere i manager della FPL in direzioni opposte, scrive l’esperto di Fantasy Premier League Blake Hurst soprattutto dopo alcuni bottini enormi e dolorosi spazi vuoti. I cinque giocatori da vendere o evitare di questa settimana si concentrano sul tagliare le trappole a breve termine, schivare partite brutte e liberare denaro per risorse con minuti, forma e potenziale DEFCON migliori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Foden tra cinque giocatori che devi scaricare