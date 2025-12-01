Inter News 24 Alessandro Florenzi ha parlato di Lautaro Martinez, rilasciando alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere non poco. Ospite negli studi di Sky Sport, l’ex terzino del Milan Alessandro Florenzi ha offerto una prospettiva tecnica estremamente lucida sulle caratteristiche di uno degli attaccanti più difficili da affrontare in Serie A: il capitano dell’Inter, l’argentino Lautaro Martínez. Florenzi, che conosce bene le dinamiche dei duelli ad alta intensità, soprattutto quelli dei Derby, si è soffermato in particolare sullo stile di gioco del “Toro”, svelando i “trucchi del mestiere” che rendono il bomber nerazzurro letale non solo in fase realizzativa, ma anche nella gestione della palla spalle alla porta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Florenzi su Lautaro Martinez, dichiarazioni che fanno discutere: ecco che cos’ha detto l’ex terzino