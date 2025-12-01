Florenzi su Lautaro Martinez dichiarazioni che fanno discutere | ecco che cos’ha detto l’ex terzino
Inter News 24 Alessandro Florenzi ha parlato di Lautaro Martinez, rilasciando alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere non poco. Ospite negli studi di Sky Sport, l’ex terzino del Milan Alessandro Florenzi ha offerto una prospettiva tecnica estremamente lucida sulle caratteristiche di uno degli attaccanti più difficili da affrontare in Serie A: il capitano dell’Inter, l’argentino Lautaro Martínez. Florenzi, che conosce bene le dinamiche dei duelli ad alta intensità, soprattutto quelli dei Derby, si è soffermato in particolare sullo stile di gioco del “Toro”, svelando i “trucchi del mestiere” che rendono il bomber nerazzurro letale non solo in fase realizzativa, ma anche nella gestione della palla spalle alla porta. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
#Florenzi sulla doppietta di #Lautaro in #PisaInter: "Se mi dici le cose più belle che fa, dico le due esultanze. Ma che cattiveria che ha?! Ti fa capire quanto un attaccante vive per il gol e quanto lui ci tiene. La rabbia che lui mette dopo il gol fa capire quanto ci ti Vai su X
PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro - facebook.com Vai su Facebook
Lautaro Martinez, risposta fortissima al termine di Pisa-Inter: le sue parole sul futuro spiazzano! - Lautaro Martinez risponde alle critiche, dentro e fuori dal campo: le parole dell'argentino dopo la vittoria a Pisa. Come scrive spaziointer.it
Inter, Chivu rivela un retroscena prima del Pisa: parole chiare su Lautaro Martinez - I nerazzurri scendono in campo per ritrovare la vittoria dopo due sconfitte pesanti. Segnala spaziointer.it
Inter, Lautaro: “Critiche? Sono abituato, io lavoro per la squadra. La gente fuori può parlare” - Il capitano dell’Inter ha risposto alle critiche sul suo conto degli ultimi giorni: “Sono contento. Come scrive gianlucadimarzio.com