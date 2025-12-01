Fiuggi tra cultura gastronomia e sport Un week end di successi

"Un viaggio nello spazio" al teatro comunale, "Fiuggi Gourmet" al Palazzo dei congressi e "Scorrendo tra le fonti" a Fiuggi Terme, sono stati i tre eventi di qualità che nello scorso weekend hanno attirato sul territorio termale migliaia di presenze turistiche."La scelta dell'amministrazione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

FIUGGI TRA CULTURA, GASTRONOMIA E SPORT. MIGLIAIA LE PRESENZE NEL WEEKEND "Un viaggio nello spazio" al teatro comunale, "Fiuggi Gourmet" al Palazzo dei congressi e "Scorrendo tra le fonti" a Fiuggi Terme, sono stati i tre eventi di qualità ch - facebook.com Vai su Facebook

Sport, cultura, gastronomia e arte Ingredienti per la Festa della pera - Valorizzazione culturale, sport, gastronomia, arte femminile sono i pilastri sui quali si basa la 44° edizione della Fiera delle Pere di Renazzo, dal 15 al 18 luglio, ritornata dopo due anni di fermo ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Fiuggi, ora per le Terme una gestione privata: «Rilanceremo la sua acqua in tutto il mondo e ne faremo la Città dello sport» - Dopo 30 anni di gestione (fallimentare) pubblica, le Terme di Fiuggi (e tutti gli impianti connessi) passano in mano privata. Come scrive roma.corriere.it

A Fiuggi arriva la street art per valorizzare e far rivivere il borgo antico - L’obiettivo era recuperare il borgo antico di Fiuggi e farlo rivivere grazie alla street art, valorizzando luoghi sconosciuti, storia e tradizioni locali, e unendo la città bassa con il centro storico ... Scrive greenme.it

Zidane a Fiuggi per sperimentare un nuovo metodo sportivo - Il calciatore francese Zinedine Zidane si trova a Fiuggi, presso il lussuoso "Palazzo", per provare il nuovo metodo sportivo Hpm, la nuova frontiera dell'allenamento professionistico. Da ilmessaggero.it

Sport, cultura, gastronomia: "Sarà un’estate piena" - Ad annunciare l’offerta turistica, in un evento a Milano organizzato da Apf Valtellina con il supporto ... Come scrive ilgiorno.it

Fiuggi, la Coppa Davis in bella mostra per tutti gli appassionati di tennis - Nella hall dell'Hotel Fiuggi Terme Spa e Resort si può fotografare il trofeo conquistato nel 1976 e nel 2023, e grazie ai pannelli illustrativi si possono scoprire dettagli e segreti della prestigiosa ... Secondo corrieredellosport.it