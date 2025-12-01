Firenze, 1 dicembre – Torna l’appuntamento natalizio fiorentino che unisce tradizione, creatività e sostenibilità: la Fierucola dell’Immacolata animerà piazza Santissima Annunziata domenica 7 e lunedì 8 dicembre (dalle 9 alle 19), trasformando la piazza in un vivace laboratorio di sapori, artigianato e idee regalo uniche. Tra stand di prodotti locali, decorazioni naturali e manufatti artigianali, il mercatino invita a riscoprire un Natale autentico, dove ogni prodotto racconta una storia e ogni creazione porta con sé passione e attenzione per l’ambiente. L’evento propone creazioni uniche e originali: prodotti alimentari genuini, manufatti artigianali, decorazioni per la casa e per l’albero realizzate con materiali naturali e corone natalizie e candele di cera fatte a mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, torna la Fierucola dell’Immacolata in piazza Santissima Annunziata