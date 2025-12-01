Firenze pusher beccato in piazza | tenta la fuga e getta l' hashish sotto un' auto

Arrestato a Firenze un tunisino di 55 anni per detenzione di hashish ai fini di spaccio. Sequestrati 54 grammi di droga e denaro contante. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Firenze, pusher beccato in piazza: tenta la fuga e getta l'hashish sotto un'auto

