Firenze pusher beccato in piazza | tenta la fuga e getta l' hashish sotto un' auto

Arrestato a Firenze un tunisino di 55 anni per detenzione di hashish ai fini di spaccio. Sequestrati 54 grammi di droga e denaro contante. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Firenze, pusher beccato in piazza: tenta la fuga e getta l'hashish sotto un'auto

