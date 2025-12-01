Firenze inaugurato il Villaggio di Natale con la ruota panoramica più alta d' Italia

Firenze, 1 dicembre 2025 – Si accendono le luci su Florence Ice, il nuovo villaggio di Natale che trasforma il giardino della Fortezza da Basso, nel cuore di Firenze, in un luogo incantato dove la magia delle festività incontra il divertimento per tutta la famiglia. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta questo pomeriggio con Sara Funaro, sindaca del Comune di Firenze, Serena Vavolo, presidente di Confartigianato Imprese Firenze e presidente dell’Associazione Un fiore per la Fortezza, Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Jacopo Vicini, assessore allo Sviluppo economico e Turismo del Comune di Firenze, Tiziano Capitani, coordinatore della manifestazione, Mattia Molfetta, presidente di Frisbi Energia, Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, inaugurato il Villaggio di Natale con la ruota panoramica più alta d'Italia

