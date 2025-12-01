Firenze coppia trovata morta in casa | non escluso l’omicidio Attese risposte dall’autopsia

Resta l'ipotesi dell'omicidio-suicidio sulla morte dei due coniugi di via Giampaolo Orsini, a Gavinana. Ma si fa strada anche la possibilità che a uccidere la coppia sia stata una terza persona. E sarà l'autopsia, fissata per domani, 2 dicembre 2025, all'istituto di medicina legale dell'ospedale Careggi a dare le prime risposte agli interrogativi dei magistrati inquirenti sulla fine di Franco Giorgi, 74 anni, antiquario, e della moglie Gianna Di Nardo, 68, dipendente comunale in pensione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, coppia trovata morta in casa: non escluso l’omicidio. Attese risposte dall’autopsia

