Firenze coppia trovata morta in casa | non escluso l’omicidio Attese risposte dall’autopsia

Firenzepost.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta l'ipotesi dell'omicidio-suicidio sulla morte dei due coniugi di via Giampaolo Orsini, a Gavinana. Ma si fa strada anche la possibilità che a uccidere la coppia sia stata una terza persona. E sarà l'autopsia, fissata per domani, 2 dicembre 2025, all'istituto di medicina legale dell'ospedale Careggi a dare le prime risposte agli interrogativi dei magistrati inquirenti sulla fine di Franco Giorgi, 74 anni, antiquario, e della moglie Gianna Di Nardo, 68, dipendente comunale in pensione

firenze coppia trovata morta in casa non escluso l8217omicidio attese risposte dall8217autopsia

© Firenzepost.it - Firenze, coppia trovata morta in casa: non escluso l’omicidio. Attese risposte dall’autopsia

