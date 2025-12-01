Firenze coppia trovata morta in casa | dall’autopsia la chiave del giallo

Sono molti i punti oscuri che restano ancora da chiarire sulla morte della coppia trovata morta ieri pomeriggio, 30 novembre 2025, a Firenze

Marito e moglie sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa, con ferite d'arma da taglio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, a partire da quella di un'aggressione, con duplice omicidio, a quella di un caso di omicidio-suicidio. #ANSA Vai su X

Coppia trovata morta in casa: uccisi a coltellate un antiquario e la moglie, sangue ovunque - Il figlio 35enne ha trovato i genitori senza vita e ha dato l’allarme. rainews.it scrive

Coppia morta in casa a Firenze, si fa strada l'ipotesi dell'omicidio-suicidio - Le vittime sono l’antiquario Franco Giorgi, 74 anni, noto nel settore anche per incarichi nazionali, e la moglie Gianna Di Nardo, 68 anni. Scrive rainews.it

Domenica di sangue: coppia di coniugi morta in casa - Domenica di sangue a Firenze: una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella loro abitazione di via Giampaolo Orsini. Da nove.firenze.it