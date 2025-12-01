Firenze | cassiera aggredita nel bagno del dell’Esselunga di Novoli Sciopero e presidio

Firenzepost.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rsu ha proclamato sciopero per tutta la giornata di oggi, 1 dicembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze cassiera aggredita nel bagno del dell8217esselunga di novoli sciopero e presidio

© Firenzepost.it - Firenze: cassiera aggredita nel bagno del dell’Esselunga di Novoli. Sciopero e presidio

Argomenti simili trattati di recente

firenze cassiera aggredita bagnoCassiera aggredita all'Esselunga di Novoli - Una cassiera vittima di una aggressione dentro l’Esselunga di Novoli a Firenze: è successo sabato scorso. Riporta nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Cassiera Aggredita Bagno